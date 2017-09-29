الشامي يحصل على مقدم تعاقده مع الأهلي

حصل عبداللة الشامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مقدم تعاقده مع الفريق الأحمر.

موعد صرف مقم التعاقد.

وأكد المركز الإعلامي للأهلي أن عبداللة الشامي سيصرف مقدم تعاقده خلال الأسبوع الحالي على كامل وجه.

المبلغ الذي يحصل علية الشامي.

وسيتقاضى الشامي 25 ألف دولار قيمة مقدم العقد أي 440 ظالف جنية مصري ، حيث يحصل على 100 دولار في الموسم الواحد ما يقارب 2 مليون جنية.

الأهلي يضم الشامي في صفقة انتقال حر.

وكان الفريق الأحمر ضم الشامي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لمة ثلاث مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقددة مع نادي الصف اللبناني.

وكان اتحاد الكرة أعلن في بيان رسمي للأندية المصرية أنه سيتم قيد لاعبان سوريين او فلسطينين ولا يتم احتسابهم ضمن قائمة الأربع الأجانب.

ويعد اللاعب عبداللة الشامي هو الصفقة الخامسة للنادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الحالية بعد ضم وليد أزارو من الدفاع الحسني الجديدي وإسلام محارب وأيمن أشرف من سموحة، وكذلك هشام محمد من مصر للمقاصة.