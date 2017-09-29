الزمالك يهاجم إنبي بـ”جمعة ومرسي”

أعلن نيبوشا يوفوفيتش عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز

وبدأ نيبوشا المباراة بعبدالله جمعة و باسم مرسي أمام فريق إنبي.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

وسيواجه الزمالك إنبي مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً التي تقام على ملعب “بتروسبورت” ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك.

وسيخوض نيبوشا تشكيل الفريق كالآتي.

فى حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في الدفاع: على جبر، ومحمود علاء، ومؤيد العجان، وحازم إمام,

فى الوسط: طارق حامد، ومحمد أشرف روقة، وأحمد داودا,

فى الهجوم : عبدالله جمعة ،وأحمد مدبولي ،وباسم مرسي.

وعلى دكة البدلاء : محمود عبدالرحيم جنش، ودونجا، وأحمد توفيق، وكاسونجو، وصلاح عاشور، ورزاق سيسي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي.

وستذاع المباراة على فضائيات ” أون سبورت، ودي إم سي سبورت، ونايل سبورت”

نقط الزمالك وإنبي قبل المباراة.

ويدخل فريق الزمالك المباراة برصيد 7 نقط حيث تعادل مع الإنتاج الحربي والفوز على الداخليه والمصري.

ويخوض إنبي المباراة برصيد نقظة واحدة من تعادل وخسارتين.