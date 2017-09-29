الإعلام التونسي يحذر النجم من خطورة الأهلي

سلطت وسائل الإعلام التونسية، صباح اليوم الجمعة، الضوء على مواجهة الأهلي و النجم الساحلي، المقرر لها يوم الأحد ، على ملعب “سوسة” في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال صحيفة “الصحافة” ، ” يجب على الجهاز الفني لفريق النجم الساحلي، ألا يجازف في طريقة اللعب أمام الأهلي، ولابد أن يعلم اللاعبون أنهم يلعبون أمام فريق كبير وله شخصية داخل القارة السمراء”.

وسائل الإعلام تحذر من الأهلي

وأضافت الصحيفة، ” على هيبار فوليد، المدير الفني لفريق النجم الساحلي، أن يتعلم من درس الترجي التونسي ، لاسيما وأن الأهلى يضم بين صفوفه عناصر خبرة، قادرون على إنهاء المباراة في أي وقت”.

وواصلت، ” مواجهة النجم الساحلي للأهلي في نصف نهائي البطولة، أصعب من مباراة النهائي إذا تأهل النجم، ولابد من التعامل مع المباراة بحذر شديد”.

وتأهل الأهلى إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعدما تغلب على الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأوليمبي برادس ، ضمن إياب الدور ربع النهائي من المسابقة.