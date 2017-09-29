تنطلق بعد قليل، مباراة الاتحاد السكندري مع نظيره الأسيوطي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وأعلن علي ماهر المدير الفني للأسيوطي ، عن تشكيل فريقه لخوض مباراة الاتحاد السكندري، وجاء كالاتي:
حراسة المرمى: عصام ثروت
خط الدفاع: نبيل دونجا، أحمد أوكا، إسلام صيام، مصطفى كالوشا
خط الوسط: محمد رزق، مهند لاشين، سعيد مراد، محمد طارق
خط الهجوم: محمد عنتر، عمر بسام
تشكيل فريق الاتحاد السكندري أمام الرجاء
أما هاني رمزي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، فجاء تشكيل فريقه أمام الأسيوطي، كالاتي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان
خط الدفاع: هشام شحاتة، محمد عطوة، محمد الشاذلي، مروان النجار.
خط الوسط: نور السيد، عاشور الأدهم، محمد أسامة، خالد الغندور
خط الهجوم: محمد علي منصر، مانوتشو