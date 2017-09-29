اتحاد الكرة يصدم ميدو برفض التظلم

قررت لجنة التظلمات بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار عادل الشوربجي رفض التظلم الذي قدمه أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة.

وكان ميدو قدم تظلم بسبب قرار توقفه 6 مبارايات وتغريمه عشرة ألاف جنيه بسبب ارتكابه افعال مسيئة ضد المسموح بها.

وأعلنت لجنة التظلمات بالإتحاد المصري لكرة القدم على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أنه تم رفض التظلم الذي قدمه ميدو بسبب توقفه 6 مباريات وتغريمه عشرة ألاف جنيه.

وبدأ فريق وادي دجله بأداء سئ في بداية الدوري المصري حيث هزم ثلاث مبارايات أمام سموحه والمصري وطنطا وفاز في مباراة واحدة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف.

وأكد أحمد حسام ميدو مساء أمس في تصريحات لبرنامج “مساء الأنوار” المذاع على قناة “أون سبورت” الذي يقدمه الإعلامي “مدحت شلبي” أن حالة فريق وادي دجله بسبب عدم تواجده مع الفريق وجلوسه على المدرجات مشيراً إلى أنه يستغل مدة الإيقاف التي صدرت من الجبلاية لكي يقوم بتعديل بعض الأمور تعيد فريقه للإنتصارات مرة أخرى.