موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة لها

يحل فريق الأهلي ضيفا على نظيره النجم الساحلي التونسي، بعد غدا الأحد، ضمن مباريات الذهاب للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد رادس، حسبما أعن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

القنوات الناقلة للقاء

وتذاع المباراة عبر beIN SPORTS HD 1 الناقل الحصري لحقوق بث البطولة في الشرق الأوسط

المشوار الكامل للأهلي والنجم في البطولة حتى الآن:-

الأهلي

دور الـ 32 :

-فاز الأهلي في دور الـ32 من البطولة على بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي بهدف دون رد أحرز أحمد حجازي في لقاء الذهاب، وانتهى لقاء الأياب بالتعادل بدون أهداف.

*دور المجموعات :

-أوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة إفريقيا النادي الأهلي في المجموعة الرابعة بجانب فرق “الوداد المغربي – زاناكو الزامبي – القطن الكاميرون”.

-حصد الأهلي في دور المجموعات أحدى عشر نقطة، جمعهم من الفوز على “القطن ذهابا وإيابا، والفوز الوداد ذهابا والهزيمة في الإياب والتعادل مع زاناكو ذهابا وإيابا”، ليتأهل للدور ربع النهائي كثاني المجموعة خلف الوداد المتصدر برصيد 12 نقطة.

*الدور ربع النهائي :

-أسفت النتائج عن مواجهة الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، وتعادل الفريقين في لقاء الذهاب 2-2، قبل أن ينتفض المارد الأحمر ويهزم أبناء رادس بهدفين لهدف في ملعبهم ووسط جماهيرهم.

النجم الساحلي

دور الـ 32 :

-فاز النجم الساحلي في دور الـ32 على تاندا بطل ساحل العاج بنتيجة 5-1 بمجموع اللقائين، حيث فاز الفريق ذهابا 3-0، وإيابا 2-1.

*دور المجموعات :

-أوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة إفريقيا النجم الساحلي في المجموعة الأولى بجانب فرق “فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي – الهلال السوداني – المريخ السوداني”.

-حصد فريق النجم 12 نقطة وتأهل للدور ربع النهائي كأول مجموعته بفارق 4 نقاط عن فيروفياريو دا بيرا صاحب المركز الثاني.

*الدور ربع النهائي :

-ألتقى النجم الساحلي في الدور ربع النهائي من أهلي طرابلس الليبي، تعادل ذهابا بدون أهداف، وفاز إيابا بهدفين دون رد أحرزهما المصري عمرو مرعي.