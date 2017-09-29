يرى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الرباعي محمد صلاح وفيليب كوتينيو وفيرمينيو وساديو مانو نجوم الريدز، يمثلون خطورة كبيرة على دفاعات أي فريق منافسة.

ليفربول في مواجهة صعبة أمام نيوكاسل

ويحل فريق ليفربول ضيفا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بعد غدا الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة نيوكاسل

وقال المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي للقاء: “استفدنا من البداية السيئة في دوري الأبطال، وكان في قدرتنا الخروج من اللقاء بنقاطه الثلاثة.. لا أحب الحديث عن الانتقادات”.

وتابع: “علينا دائمًا تصحيح الأخطاء، وأعلم أن اللاعبين لديهم القدرة على تسجيل الأهداف، المهم التحلي بالثقة والإصرار على الوصول لمرمى الخصوم”.

وأضاف يورجن كلوب: ” لن أحكم على انسجام رباعي خط الهجوم خلال مباراة سبارتاك، مشيرا إلى أن ساديو ماني لم يبدأ بعض المباريات، خاصة وأنه عائد منذ فترة قليلة، لم يقدم المستوى المعهود له، لكن على كل الأحوال يؤدي بشكل جيد”.

وأكمل: “صلاح وفيرمينو وماني وكوتينيو إذا اجتمعوا وكانوا بحالة جيدة فسيكونون مزيجًا مربعًا مع بعضهم البعض.

كلوب يعلق على إقالة “أنشيلوتي”

وعن إقالة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ علق قائلا: “لا يوجد الكثير من الأشياء التي تفاجئني في كرة القدم، كارلو مدرب ذو خبرة كبيرة، لكنّه لم يتكيف مع الوضع في ألمانيا، لكني واثق أنّه سيتجاوز هذه المرحلة”.

كلوب يوجه رسالة لمدرب نيوكاسل

وانهى المدرب الألماني حديثه قائلا: “واجهت رافا بينيتيز المدير الفني لنيوكاسل يونايتد من قبل، حينما كان مدربًا لليفربول، وانتصرت عليه مع ماينز بخماسية، أتمنى لو كان يتذكر الأمر”.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد أحد عشر نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز التاسع برصيد تسع نقاط.