أشعة على “ركبة” عاشور لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب

أجرى حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على الركبة للوقوف على حجم الإصابة التي لحقت به خلال مران الفريق الأحمر الأربعاء الماضي.

فحص طبي لعاشور قبل انطلاق مران اليوم

ومن المنتظر أن يجري اللاعب فحصًا طبيًا جديدًا اليوم الجمعة، على ركبته؛ لتحديد موعد انضمامه للتدريبات الجماعية مع الفريق الأحمر، وتحديد موقفه النهائي من خوض مباراة النجم الساحلي المقبلة.

ويخضع حسام عاشور لجلسات علاج طبيعي بشكل يومي؛ حتى يتعافى سريعًا من الإصابة.

الأهلي يستعد للنجم في غياب عاشور والشيخ

ويؤدي عاشور بعض التدريبات التأهيلية والعلاجية خلال مران الفريق اليوم، الجمعة، والذي يقام على الملعب الفرعي لإستاد «سوسة»، كما سيخضع أحمد الشيخ، لفحص طبي جديد؛ من أجل الاطمئنان على إصابته ومعرفة موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للأهلي.

وكان الشيخ قد تعرض للإصابة بإجهاد شديد في عضلات الظهر منعه من استكمال مران الاربعاء، ولم يشارك أيضا في مران أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء، الأحد المقبل، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.