“طاهر” يصل إلى تونس لرئاسة بعثة الأهلي المتواجدة في سوسة

وصل منذ قليل، المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى تونس، لرئاسة بعثة فريق الكرة المتواجدة حاليًا في مدينة سوسة.

وكان في استقبال محمود طاهر، كلًا من سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، والذي ظل في تونس العاصمة ولم يغادر مع بعثة الأهلي إلى سوسة، في انتظار وصول المهندس محمود طاهر ليرافقه إلى سوسة، وممثلا من السفارة المصرية في تونس.

واصطحب سمير عدلي، المهندس محمود طاهر إلى مقر إقامة البعثة في سوسة؛ للاطمئنان على سير الأمور التنظيمية بصورة طبيعية وتلبية طلبات البعثة كافة.

ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي، في الساعة السابعة والنصف من مساء بعد غدٍ الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في السابعة مساء غد السبت، قبل انطلاق مران الفريق الأخير قبل مواجهة النجم في ذهاب نصف النهائي، على أن تقام مباراة العودة يوم 22 أكتوبر المقبل على ملعب برج العرب.