“صلاح” يقترب من الفوز بجائزة لاعب الشهر للمرة الثانية على التوالي

اقترب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، من التتويج بجائزة لاعب الشهر في الريدز، متفوقًا على زميله البرازيلي فيليب كوتينيو، للمرة الثانية على التوالي.

ويتصدر لاعب ليفربول محمد صلاح، حتى الآن التصويت متفوقًا على البرازيلي فيليب كوتينيو، أقرب منافسيه، حيث جاء الترتيب كالاتي:

1 – محمد صلاح 47 %

2 – فيليب كوتينيو 24 %

3 – سيمون مانيوليه 13 %

4 – ساديو ماني 3 %

5 – جوردان هيندرسون 2 %

صلاح يتفوق على كوتينيو وقترب من الفوز بالجائزة للمرة الثانية

وتشير الاحصائيات لتفوق واضح لصلاح على قرب منافسيه كوتينيو، ليقترب اللاعب من التتويج بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز بها في شهر أغسطس الماضي.

ومن المنتظر أن ينضم صلاح، إلى معسكر منتخب بلاده، عقب مشاركته مع ليفربول أمام نيو كاسل المقرر إقامتها الأحد المقبل، استعدادًا لخوض مباراة هامة أمام الكونغو يوم 8 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخانسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

يذكر أن صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا.