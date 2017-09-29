مدرب “رمضان صبحي” يكشف عن غيابات ستوك سيتي أمام ساوثهامبتون

أعرب الويلزي مارك هيوز، المدير الفني لفريق ستوك سيتي الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي، عن صعوبة مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون، المقرر غقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمييرليج”.

وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أكد هيوز، “المباراة قوية أمام فريق عنيد، ولكن يجب علينا أن نقدم أداءًا جيدًا للفوز بها”.

هيوز يكشف عن إصابات فريقه قبل مواجهة ساوثهامبتون

وعن غيابات الفريق، أكد هيوز قائلًا، “نعاني من بعض الإصابات، برونو مارتينز سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة الفخذ، وبالاضافة إلى كيفن ويمر الذي لم يشارك من 10 أيام بسبب الإصابة، ونرفض المخاطرة به”.

وتابع: “الشئ الوحيد الإيجابى هو عودة كورت زوما، الذي غاب بسبب الإصابة، وإنه سيدعم الفريق أمام ساوثامبتون”.

كان ستوك سيتي، قد سقط أمام تشيلسي برباعية دون رد خلال مباارة الجولة الأخيرة، ليحتل المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط، بينما يأتي ساوثهامبتون في المرتبة الحادية عشر برصيد 8 نقاط.