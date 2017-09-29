“الصباحي” يدير لقاء الزمالك.. و طارق سامي” حكمًا لمباراة الاتحاد

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم،مهمة إدارة مباراة الزمالك أمام إنبي، للحكم محمد الصباحي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، على أن يعاونه كلًا من، “أيمن دجيش وتحسين السادات، ومحمد عبد الحافظ حكما رابعاً”.

طارق سامي حكمًا لمباراة الاتحاد والأسيوطي

كما اختارت اللجنة الحكم طارق سامي، لإدارة مباراة الاتحاد السكندري والأسيوطي، المقرر لها في الخامسة عصر اليوم، على أن يعاونهكلًا من محمد عزازى وخالد حسين، ومحمد عمازة حكماً رابعاً.

ويحتل الزمالك المركز السادس برصيد 7 نقاط، بينما يأتي إنبي في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.

نتائج مباريات أمس

كانت مباريات الجولة الرابعة التي أقيمت أمس، انتهت بفوز سموحة على وادي دجلة بهدف دون رد، أما المصري فقد أمطر شباك طلائع الجيش برباعية دون رد، كما نجح المقاولون العرب في الهروب من فخ التعادل أمام النصر للتعدين وفاز عليه بهدفين مقابل هدف في الدقيقة الأخيرة.