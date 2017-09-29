يخضع حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل مران الفريق الأحمر، اليوم الجمعة في سوسة، للوقوف على مدى قدرة اللاعب من المشاركة في لقاء الأحد المقبل أمام النجم الساحلي التونسي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الأول في سوسة اليوم الجمعة، في إطار استعدادته لمباراة الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام النجم يوم الأحد المقبل.

صالح جمعة يتسبب في إصابة عاشور

كان عاشور، قد تعرض للإصابة خلال مران الأهلي أول أمس، بعد التحامه في كرة مشتركة مع زميله صالح جمعة، غادر على إثرها المران، وتبين من الكشف الطبي الذي أجراه خالد محمود طبيب الفريق، إصابة اللاعب بجذع في أربطة الركبة.

كما اشتكى أحمد الشيخ من آلام في عضلات الظهر، ولم يستكمل الثنائى مران الأربعاء الماضى، ليغيب الثنائي عن مران الفريق الأحمر أمس.

يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي، في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على ملعب سوسة في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا، على أن تقام مباارة الإياب يوم 22 أكتوبر على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.