تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي.. عودة جبر وباسم وغياب “كاسونجو”

اسقر المدرب المونتنيجري نيبوشا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره إنبي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وشهد التشكيل المتوقع عودة باسم مرسي لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض، وغياب الكونغولي كابونجو كاسونجو، الذي شارك أساسيًا في الثلاث جولات الأولى للزمالك.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: مؤيد العجان – علي جبر – محمود علاء – حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف “روقة” – أحمد داوودا – عبدالله جمعة – أحمد مدبولي

وفي الهجوم: باسم مرسي

الزمالك يختتم تدريباته أمس استعدادًا لإنبي

كان الزمالك قد اختتم تدريباته أمس استعدادًا لمواجهة إنبي في الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وفاز الفريق الابيض على نظيره المصري البورسعيدي في مباراة الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف، بعد أن أمر شباك الداخلية بثلاثية دون رد، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، احتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري بينما يتصدر المقاولون العرب الجدول، يليه المصري صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.