“أجويرو” يتعرض لحادث مروع.. والسيتي يصدر بيانًا يكشف حجم إصابته

تعرض اللاعب الارجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لحادث سيارة، أثناء تواجده في هولندا لحضور حفل غنائي للمطرب الكولومبي مالوما.

وأصدر نادي مانشستر سيتي، بيانًا رسميًا اكد فيه إصابة اللاعب، دون تحديد حجم الإصابة التي تعرض لها، على ان يتم خضوع اللاعب للكشف الطبي فور عودته إلى إنجلترا، لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وأوضح البيان، أن اللاعب تعرض للحاث خلال تواجده في هولندا لحضور حفل غنائي للكولمبي مالوما، وتبين من الصور المرفقة بالبيان اصطدام السيارة بعمود.

ووفقًا لما أكدته صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن أجويرو سيغيب لمدة تقارب الشهرين عن الملاعب، بسبب كسر في ضلعه.

يذكر أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، سيفتقد مهاجمه الأرجنيتني، إلى جانب غياب ميندي، لاعب السيتزنز بعد إصابته هو الاخر بقطع في الرباط الصليبي للكربة ما يعنني ابتعاده عن صفوف السيتي لعدة أشهر، الأمر الذي سيؤثر بالتأكيد على أداء الفريق السماوي خلال مبارياته المقبلة سواء في دوري ابطال أوروبا أو البريمييرليج.