أهم أخبار اليوم 28-9-2017.. أبرزها استعدادات الاهلي لنجم

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وجاء أهم خبر على مدار اليوم هو إقالة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، لاسيما بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق البافاي من باريس سان جيرمان ، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.

وإلى أهم الأخبار:

الأهلي يطلب مدرج كامل للجماهير قبل مباراة النجم الساحلي

“فيفا” يسلط الضوء على مواجهة الأهلي والنجم بنصف نهائي دوري الأبطال

فيديو.. كهربا يحرز الهدف الثاني للاتحاد في شباك “الحضري”

وادي دجلة يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام سموحة بهدف نظيف

“سوسة” تستقبل نادي الأهلي منذ قليل

كهربا عن جمهور الاتحاد: “يستحق التضحية”

عماد النحاس: مباراة النجم صعبة .. وهذا اللاعب يشبهني في اللعب

طلعت يوسف: النجم ليس بالفريق المرعب .. والأهلى قادر على الفوز

كوبر يجهز مفاجأة للكونغو في تصفيات كأس العالم

الكرات العرضية سلاح الأهلي استعدادا للنجم الساحلي