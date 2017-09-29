طلعت يوسف: النجم ليس بالفريق المرعب .. والأهلى قادر على الفوز

يرى طلعت يوسف ، المدير الفني لنادي أهلى طرابلس الليبي، أن فريق النجم الساحلي ليس بالفريق المرعب، مشيراً إلى أن الأهلى قادر على الفوز بسهولة.

الأهلي سيحل ضيفاُ على النجم الساحلي ، يوم الأحد المقبل، على ملعب “سوسة” ، ضمن مرحلة الإياب من الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال يوسف، ” جماهير النجم لم تقدم الدعم لفريقها لأخر اللجظات ، على عكس جمهور الأهلي، الذي يظل يشجع فريقه إلى اللحظات الآخيرة، ولم يتأثر بنتيجة المباراة”.

يوسف: الأهلى قادر على الفوز بكل سهولة

وتابع المدير الفني لأهلى طرابلس، ” الأهلى قادر على الفوز بكل سهولة، ولكن لابد أن يفرض رقابة شديدة على عمرو مرعي، مهاجم الفريق”.

وواصل، ” أثق أن الأهلي سيخرج بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، وسيتأهل من برج العرب”.

يذكر أن النجم الساحلي، قد حقق الفوز على أهلى طرابلس الليبي، بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو مرعي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “سوسة” ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.