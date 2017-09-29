عماد النحاس: مباراة النجم صعبة .. وهذا اللاعب يشبهني في اللعب

يرى عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق، أن رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، يشبهه في طريقة لعبه.

عماد النحاس قد لعب للنادي الأهلي لمدة 5 مواسم قادماً من نادي الإسماعيلي في موسم 2004.

عماد النحاس: رامي ربيعة خليفتي في الملاعب

وقال النحاس خلال تصريحاته لقناة “دي ام سي”، ” من وجهة نظري أري أن رامي ربيعة ، هو اللاعب الوحيد الذي يشبه طريقة لعبي مع الأهلي، وأتمني له المزيد من التفوق”.

وأضاف نجم الأهلي والإسماعيلي السابق، ” رحيل أحمد حجازي عن الأهلي، له تأثير كبير، ولابد ان يأتي لاعب بمثل قدرات حجازي”.

وتابع النحاس، ” مواجهة النجم الساحلي ستكون صعبة على الأهلي، ولابد أن يعلم البدري أن مباراة الحسم ستكون على ملعب برج العرب ليس سوسة، كما حدث مع الترجي”.

وواصل ، ” حسام البدري تعامل مع مباراة الترجي باحتراف ، ونجح في التعامل مع المباراة بشكل مختلف، وأتمنى تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية”.

يذكر أن عماد النحاس قد شارك مع الأهلي في مباراة 2007 الشهيرة على ستاد القاهرة ، والتي خسر فيها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.