كهربا عن جمهور الاتحاد: “يستحق التضحية”

أشاد النجم الدولي المصري، محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب منتخبنا الوطني والمحترف ضمن صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، بجمهور العميد خلال مباراة اليوم أمام التعاون.

كان الاتحاد قد حقق فوزاً مثيراً على نظيره التعاون، والذي يلعب ضمن صفوفه الثنائي المصري عصام الحضري ، حارس مرمي منتخب مصر، و مصطفى فتحي، لاعب الزمالك السابق، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدوري المحترفين السعودي.

وفي الدقيقة 53 ومن مهارة أكثر من عالية نجح الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا في إحراز الهدف الثاني لفريقه في مرمى المخضرم عصام الحضري.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” ، ” الحمد لله وألف مبروووك لجمهور العميد الفوز .. جمهور العميد يستحق التضحية والتعب”.

كهربا يسيد بالجمهور

كان كهربا قد صرح عقب المباراة في أحد القنوات الفضائية، إنه خاض المباراة مصاباً ، ولكن تحامل على نفسه من أجل إسعاد جمهور نادي الاتحاد، الذي دائما يقدم له الدعم والمؤازرة”.