ميدو يعلق على هزيمة فريقه اليوم ويكشف السبب

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم وادي دجلة عن هزيمته أمام فريق سموحة اليوم.

وتلقى فريق وادي دجلة هزيمة أخرى أمام سموحة مساء اليوم الخميس بهدف مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المصري.

وقال ميدو خلال تصريحات إعلامية في برنامج ” مساء الانوار” المذاع على قناة أون اسبورت” الذي يقدمه الإعلامي الكبير “مدحت شلبي” أن سبب خسارة الفريق اليوم أمام سموحه هو عدم تواجده مع الجهاز الفني للفريق وجلوسه على المدرجات.

وأكد ميدو أنه عدم تواجه مع لاعبيه لمة ست مباريات سيؤثر على الاعبيين مطالباً من تخفيف العقوبه من اتحاد الكرة المصري.

وكان اتحاد الكرة قد اعطى ميدو عقوبه إيقاف لمدة 6 مباريات بسبب اسائته في تصريحات له ضد لجنة المسابقات والجبلاية.

وأشار ميدو في تصريحاته أنه سيستغل مدة الإيقاف لكي يقوم بتعديل بعض الأمور تعيده للإنتصارات مره أخرى.

وأضاف أحمد حسام ميدو أن بداية فريقه في الدوري كانت صعبة جداً والباريات لم تكن سهلة مشيراً إلى أنه كان يعرف أن فريقه سيعاني في البدايات.

وتحتل دجلة المركز الـ 12 برصيد ثلاث نقاط في أربع مباريات.