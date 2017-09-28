“كوكا” يقود سبورتينج براجا للفوز على باشاك شهير

فاز فريق سبورتينج براجا البرتغالي على نظيره باشاك شهير التركي، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي.

أحرز الدولي المصري أحمد حسن كوكا الهدف الأول لسبورتينج براجا في الدقيقة 26 بعد تمريرة ساحرة من جواو تيكسيرا، قبل أن يدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 28 عن طريق ايمري بيلوزوجلو لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني خطف فرانسيرجيو رودريجز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

كوكا في التشكيل الأساسي لبراجا أمام بطل تركيا

ترتيب الفريقين بعد لقاء اليوم

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سبورتينج براجا إلى النقطة السادسة في قمة المجموعة الثالثة، بينما يتوقف رصيد باشاك شهير التركي عند نقطة في المركز الثالثة.

نتائج سبورتينج براجا

نجح فريق براجا في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على هوفنهايم الألماني بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما بألمانيا الأسبوع الماضي.

سبورتنيج براجا في المجموعة الثالثة

وكانت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي “اليورباليج” قد أسفرت عن وقوع سبورتينج براجا في المجموعة الثالثة، بجانب فرق لودوجوريتش البلغاري وباشاك شهير التركي وهوفنهايم الألماني.