“سوسة” تستقبل نادي الأهلي منذ قليل

استقبلت مدينة سوسة التونسية بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل استعداداً لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي.

موعد مباراة النادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة النجم الساحلي التونسي التونسي يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على الملعب الأولمبي بسوسة ضمن منافسات هاب الدور النصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال في تصريحات صحفية أنه إذا تم تحديد المباراة يوم الأحد ستصل بعثة الفريق يوم الخميس إلى مدينة سوسة التونسية.

وخاض الأهلي المران الجماعي مساء اليوم الخميس على ملعب الجامعة بتونس.

الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الفريق الأحمر في الوصول إلى نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف في مباراة العودة.

البري يحرص في الفوز على النجم الساحلي.

ويحرص حسام البدري المير الفني للفريق الأحمر في الفوز على فريق النجم الساحلي التونسي في مبارتين الذهاب والإياب للصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا.