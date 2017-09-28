وادي دجلة يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام سموحة بهدف نظيف

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تحت قيادة أحمد حسام “ميدو” ، من نظيره سموحة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

وادي دجلة يتلقى الهزيمة الثالثة له بالدوري الممتاز

وادي دجلة سقط في فخ الهزيمة أمام طنطا، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة من عمر المسابقة، وسبقها هزيمة من إنبي أيضاً ، لتكون هزيمة اليوم هي الثالثة للفريق الدجلاوي خلال أربع جولات من الدوري الممتاز.

شهد اللقاء سيطرة متابدلة بين الفريقين، واستطاع كل فريق تهديد مرمي الآخر لكن دون جدوى أو أى خطورة، حتى نجح إسلام سري في تسجيل هدف المباراة الوحيد للفريق السكندري اللاعب إسلام سري في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد الفريق السكندري سموحة إلى النقطة الثامنة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفريق الدجلاوي عند النقطةالثالثة في المركز الثاني عشر.