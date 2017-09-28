النادي الملكي يحرص على تجديد عقد اسينسيو

حرص نادي ريال مديريد الملكي على تجديد عقد اللاعب ماركو اسينسيو حتى 30 يونيو 2023 .

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة بعض الأندية في التعاقد مع لاعب الفريق الملكي ماركو اسينسيو ومن تلك الأندية نادي الأرسنال.

ونشر النادي الملكي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لـ أسينسو في ظهر غدا الجمعة في تمام الساعة الثانية بتوقيت أسبانيا على ملعب “سانتياجو برنابيو ” للكشف عن تفاصيل تجديد عقده لريال مدريد.

وكان نادي المجرات جدد سابقاً عقد لاعبيه المخضرمين وهم “كريم بانزيما، وفرانسيسكو إسكو، ورافيل فاران، ومارسيلو دا سيلفا”.

وأصبح أسينسيو من أهم لاعبي الفريق الملكي بعد تألقه في مباريات الفريق السابقة حيث أنه المتصدر الآن في قائمة هدافي الفريق ببطولة الليغا برصيد أربع أهداف.

جدير بالذكر إلى أن ماركو أسينسيو إنتقل إلى فريق ريال مريد في ديسمبر 2014 بمبلغ 3.5 مليون يورو وكان حينها أحد أهم وأبرز مواهب أسبانيا وحرص على التألق مع الفريق الملكي في الأونه الأخيره.