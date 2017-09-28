فاز فريق الاتحاد على مضيفه التعاون بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدوري المحترفين السعودي.

أحرز فهد إبراهيم الانصاري الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك عبدالمجيد السواط التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 53 ومن مهارة أكثر من عالية نجح الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا في إحراز الهدف الثاني لفريقه في مرمى المخضرم عصام الحضري.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة السابعة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد التعاون عند النقطة الخامسة في المركز العاشر في جدول الترتيب.

بدأ فريق التعاون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: جفين البيشي – سعيد الدوسري – عبدالله الشمري – نايف موسى

الوسط: عبدالمجيد السواط – عبدالرحمن الدوسري – جهاد الحسيني

الهجوم: مصطفى فتحي – نايف هزازي – عبدالعزيز البيشي

واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء بكل من: “سلطان الغامدي – عبدالرحمن خير الله – مدالله العليان – الحاج كمارا – إبراهيم البركة – إسماعيل المغربي – ريان الموسى.

بدأ فريق الاتحاد بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: فواز القرني

الدفاع: طارق عبدالله – عمار الدحيم – بدر النخلي – عدنان فلاته

الوسط: خالد السميري – فيلانيوفيا – فهد الأنصاري

الهجوم: كهربا – ربيع سفياني – أحمد عكايشي

واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء بكل من: “عساف القرني – عمر المزيعل – محمد قاسم – باسين حمزة – زياد المولد – عمار النجار – عوض خريض”.