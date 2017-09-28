أحرز الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الاتحاد، الهدف الثاني لفريقه في شباك التعاون، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المحترفين السعودي.

جاء الهدف في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، من مهارة عالية من كهربا بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد تصويبة قوية في مرمى عصام الحضري.

بدأ فريق التعاون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: جفين البيشي – سعيد الدوسري – عبدالله الشمري – نايف موسى

الوسط: عبدالمجيد السواط – عبدالرحمن الدوسري – جهاد الحسيني

الهجوم: مصطفى فتحي – نايف هزازي – عبدالعزيز البيشي

واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء بكل من: “سلطان الغامدي – عبدالرحمن خير الله – مدالله العليان – الحاج كمارا – إبراهيم البركة – إسماعيل المغربي – ريان الموسى.

بدأ فريق الاتحاد بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: فواز القرني

الدفاع: طارق عبدالله – عمار الدحيم – بدر النخلي – عدنان فلاته

الوسط: خالد السميري – فيلانيوفيا – فهد الأنصاري

الهجوم: كهربا – ربيع سفياني – أحمد عكايشي

واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء بكل من: “عساف القرني – عمر المزيعل – محمد قاسم – باسين حمزة – زياد المولد – عمار النجار – عوض خريض”