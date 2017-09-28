“كوكا” في التشكيلة الأساسية لبراجا أمام باشاك شهير

أعلن أبيل فيريرا، المدير الفني لسبورتنج براجا البرتغالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية، استعدادا لمواجهة باشاك شهير التركي، في اللقاء المقرر له بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وتواجد في التشكيلة الأساسية لفريق سبورتنج براجا الدولي المصري، أحمد حسن “كوكا” في هجوم الفريق البرتغالي.

وجاءت تشكيلة الفريقين على النحو التالي:

برجا يسعى لمواصلة صحوته واستمرار نغمة الانتصارات

يسعى فريق براجا إلى مواصلة نغمة الانتصارات بعد فوزه في أخر مباراة له على نظيره تونديلا بهدفين لهدف في الدوري البرتغالي.

براجا يتسلح بالأرض والجمهور

ويأمل رفاق أحمد حسن كوكا في استغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الثانى على التوالي ومواصلة الاحتفاظ بصدارة المجموعة الثالثة بعدما حقق فوزا غاليا خارج ملعبه في الجولة الأولى على هوفنهايم بهدفين مقابل هدف واحد.

كوكا يتطلع لاستمرار نغمة التهديف

ويتطلع الدوري المصري أحمد حسن كوكا في مواصلة التهديف مع سبورتنج براجا بعدما سجل “هدفين” في مبارتين لناديه أمام فيتوريا جيماريش وتونديلا.