الاتحاد يتفوق على التعاون في الشوط الأول بمشاركة الثلاثي المصري

نجح فريق الاتحاد في التقدم على التعاون، بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المحترفين السعودي.

وأحرز فهد الأنصاري هدف الشوط الوحيد في الدقيقة 19 من ركلة حراة مباشرة، سددها ببراعة عالية في مرمى الدولي المصري عصام الحضري.

بدأ فريق التعاون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: جفين البيشي – سعيد الدوسري – عبدالله الشمري – نايف موسى

الوسط: عبدالمجيد السواط – عبدالرحمن الدوسري – جهاد الحسيني

الهجوم: مصطفى فتحي – نايف هزازي – عبدالعزيز البيشي

واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء بكل من: “سلطان الغامدي – عبدالرحمن خير الله – مدالله العليان – الحاج كمارا – إبراهيم البركة – إسماعيل المغربي – ريان الموسى.

بدأ فريق الاتحاد بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: فواز القرني

الدفاع: طارق عبدالله – عمار الدحيم – بدر النخلي – عدنان فلاته

الوسط: خالد السميري – فيلانيوفيا – فهد الأنصاري

الهجوم: كهربا – ربيع سفياني – أحمد عكايشي

واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء بكل من: “عساف القرني – عمر المزيعل – محمد قاسم – باسين حمزة – زياد المولد – عمار النجار – عوض خريض”