18 لاعبا في قائمة الزمالك أمام إنبي

يستعد الفريق الأول، لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة مديره الفني الصربي ” نيبوشا”، لمواجهة إنبي، ضمن الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة إنبي.. علي جبر يعود

وأعلن الجهاز الفني للزمالك، حيث ضم 18 لاعباً لمواجهة إنبي غدا، على استاد بترسبورت.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي _ محمود عبد الرحيم ” جنش “

خط الدفاع : محمود علاء _ محمد مجدي _ مؤيد العجان _ حازم إمام- علي جبر.

خط الوسط : طارق حامد _ عبد الله جمعة _ محمد أشرف ” روقا ” _ أحمد مدبولي _ أحمد داوودا _ أحمد توفيق __ دونجا.

خط الهجوم : كابونجو كاسونجو _ باسم مرسى _ صلاح عاشور رزاق سيسيه.

موقف الزمالك وإنبي قبل المباراة

قبل مباراة الزمالك وإنبي، والمقرر لها غدا الجمعة 29 سبتمبر، ضمن الأسبوع الرابع للدور المصري، يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما يمتلك نادي إنبي نقطة واحدة ويتواجد في المركز السادس عشر.

جدير بالذكر أن الزمالك خاض ثلاث جولات في الدوري المصري، حيث تعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكلاً منهما، وحقق فوزاً على الداخلية بثلاثية نظيفة، وفي الأسلوع الثالث حقق فوزاً على نادي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد.