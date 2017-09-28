“فيفا” يسلط الضوء على مواجهة الأهلي والنجم بنصف نهائي دوري الأبطال

يواجه فريق الأهلي المصري ضيفا على نظيره النجم الساحلي التونسي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مباريات الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الضوء على المباراة المرتقبة والتي ستجمع بين العملاقين في إفريقيا.

وذكر الموقع الرسمي لـ”فيفا”، في تقرير مطول عن الفريقين، اليوم الخميس قائلا، “إن الأهلى يسعى لإقصاء فريق تونسى أخر فى مشواره نحو تحقيق حلم الحصول على لقب دورى أبطال افريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، بعدما نجح فى الإطاحة بالترجى التونسى من الدور ربع النهائي”.

وأكمل: “مهمة الأهلي فى حجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية لن تكون سهلة لاسيما وأن النجم الساحلى سيسعى جاهدا للأطاحة بفريق جديد يحمل إسم الأهلى بعدما تغلب على أهلى طرابلس الليبى فى الدور ربع النهائي”.

ونجح الأهلي في خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من أنياب الترجي التونسي، بعدما فاز عليه بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما بالأمس على استاد رادس.

وقاد المصري عمرو مرعي فريقه النجم الساحلي للتأهل للدور قبل النهائي، بعدما أحرز هدفين في مرمى أهلي طرابلس في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على استاد سوسة.

ونجح الأهلي في خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من أنياب الترجي التونسي، بعدما فاز عليه بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما بالأمس على استاد رادس.

وقاد المصري عمرو مرعي فريقه النجم الساحلي للتأهل للدور قبل النهائي، بعدما أحرز هدفين في مرمى أهلي طرابلس في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على استاد سوسة.

مشوار الأهلي والنجم الساحلي في البطولة حتى الوصول للدور نصف النهائي:

الأهلي

دور الـ 32 :

-فاز الأهلي في دور الـ32 من البطولة على بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي بهدف دون رد أحرز أحمد حجازي في لقاء الذهاب، وانتهى لقاء الأياب بالتعادل بدون أهداف.

*دور المجموعات :

-أوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة إفريقيا النادي الأهلي في المجموعة الرابعة بجانب فرق “الوداد المغربي – زاناكو الزامبي – القطن الكاميرون”.

-حصد الأهلي في دور المجموعات أحدى عشر نقطة، جمعهم من الفوز على “القطن ذهابا وإيابا، والفوز الوداد ذهابا والهزيمة في الإياب والتعادل مع زاناكو ذهابا وإيابا”، ليتأهل للدور ربع النهائي كثاني المجموعة خلف الوداد المتصدر برصيد 12 نقطة.

*الدور ربع النهائي :

-أسفت النتائج عن مواجهة الأهلي مع نظيره الترجي التونسي، وتعادل الفريقين في لقاء الذهاب 2-2، قبل أن ينتفض المارد الأحمر ويهزم أبناء رادس بهدفين لهدف في ملعبهم ووسط جماهيرهم.

النجم الساحلي

دور الـ 32 :

-فاز النجم الساحلي في دور الـ32 على تاندا بطل ساحل العاج بنتيجة 5-1 بمجموع اللقائين، حيث فاز الفريق ذهابا 3-0، وإيابا 2-1.

*دور المجموعات :

-أوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة إفريقيا النجم الساحلي في المجموعة الأولى بجانب فرق “فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي – الهلال السوداني – المريخ السوداني”.

-حصد فريق النجم 12 نقطة وتأهل للدور ربع النهائي كأول مجموعته بفارق 4 نقاط عن فيروفياريو دا بيرا صاحب المركز الثاني.

*الدور ربع النهائي :

-ألتقى النجم الساحلي في الدور ربع النهائي من أهلي طرابلس الليبي، تعادل ذهابا بدون أهداف، وفاز إيابا بهدفين دون رد أحرزهما المصري عمرو مرعي.

ويحل الأهلي، ضيفا على النجم الساحلي، يوم الأحد المقبل على ملعب سوسة بتونس، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.