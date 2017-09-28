“الحضري وفتحي” يقودان التعاون.. والاتحاد يتسلح بـ”كهربا”

كشف الجهاز الفني لفريقي التعاون والاتحاد، عن التشكيلة الرسمية لفريقهما استعدادا للقاء الذي سيجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتواجدالثنائي الدولي عصام الحضري ومصطفى فتحي في التشكيلة الأساسية لفريق التعاون، كما تواجد محمود عبدالمنعم كهربا في التشكيلة الأساسية لفريق الاتحاد.

وتعد مواجهة اليوم أول صدام بين محمود عبدالمنعم كهربا ومصطفى فتحي وعصام الحضري، بعدما جدد الزعيم إعارة كهربا من الزمالك، وحصل التعاون على خدمات “فتحي والحضري” خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

التشكيل الرسمي لفريق التعاون

وجاء تشكيل التعاون كالتالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: جفين البيشي – سعيد الدوسري – عبدالله الشمري – نايف موسى

الوسط: عبدالمجيد السواط – عبدالرحمن الدوسري – جهاد الحسيني

الهجوم: مصطفى فتحي – نايف هزازي – عبدالعزيز البيشي

واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء بكل من: “سلطان الغامدي – عبدالرحمن خير الله – مدالله العليان – الحاج كمارا – إبراهيم البركة – إسماعيل المغربي – ريان الموسى.

تشكيل الاتحاد

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: فواز القرني

الدفاع: طارق عبدالله – عمار الدحيم – بدر النخلي – عدنان فلاته

الوسط: خالد السميري – فيلانيوفيا – فهد الأنصاري

الهجوم: كهربا – ربيع سفياني – أحمد عكايشي

واحتفظ المدير الفني على مقاعد البدلاء بكل من: “عساف القرني – عمر المزيعل – محمد قاسم – باسين حمزة – زياد المولد – عمار النجار – عوض خريض”