الكرات العرضية سلاح الأهلي استعدادا للنجم الساحلي

خصص المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، في مران الفريق اليوم، التدريب على الكرات العرضية، استعدادا لمباراة النجم الساحلي، في دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وانقسمت الفقرة إلى جزأين؛ الأولى لكيفية تمركز المدافعين في الكرات العرضية لإبعاد الخطورة عن مرمى الأهلي، والثانية هدفت الى تحويل المهاجمين هذه الكرات العرضية إلى أهداف.

طارق سليمان يركز على التصدي للكرات العرضية

وعلى جانب آحر، أدى حراس المرمى، شريف إكرامي، وأحمد عادل عبدالمنعم، ومحمد الشناوي، تحت قيادة الكابتن طارق سليمان مدرب الحراس، تدريباتهم، حيث ركز سليمان على التعامل مع التسديدات من مختلف الزوايا والتصدي للكرات العرضية.

تقسيمة قوية وجمل تكتيكية في مران الأهلي

وفي ختام المران، أدى لاعبي الأهلي تقسيمة قوية، حيث شهدتحماسًا كبيرًا من اللاعبين، وقام الكابتن حسام البدري،بتطبيق العديد من الجمل الفنية.

يذكر أن الأهلي صعد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بمجموع 4/3، ذهاب وإياب، حيث حقق التعادل على إستاد برج العرب بالإسكندرية، بينما استطاع أن يفوز على الترجي في عقر داره بهدفين مقابل هدف واحد، بينما استطاع نادي النجم الساحلي في تحقيق الفوز على أهلي طرابلس الليبي بهدفين نظفيين، عن طريق اللاعب المصري عمرو مرعي.