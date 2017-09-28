الأهلي يطلب مدرج كامل للجماهير قبل مباراة النجم الساحلي

قال مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، سمير عدلي، إنه طلب من مسئولي نادي النجم الساحلي، توفير مدرج كامل لجماهير الأهلي، خلال مباراة الفريقين.

منسق النجم الساحلي يزور بعثة الأهلي

وأوضح عدلي، أنه عقد جلسة مع سفيان الواردي المنسق، العام لفريق النجم الساحلي التونسي، الذي زار بعثة فريق الأهلي في فندق الإقامة اليوم الخميس، وطلب منه تخصيص مدرج كامل لجماهير الأهلي وتوفير التأمين الكامل لهم داخل الملعب.

وسوف يواجه النادي الأهلي، النجم الساحلي، يوم الأحد المقبل الأول من أكتوبر، ضمن ذهاب دور النصف نهائي بدوري أبطال إفريقيا.

1000 مشجع من الأهلي يحضر المباراة أمام النجم

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية التونسية وافقت على منح 15 ألف تذكرة لجماهير نادي النجم الساحلي التونسي والسماح بحضور ألف مشجع من النادي الأهلي.

يذكر أن الأهلي صعد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بمجموع 4/3، ذهاب وإياب، حيث حقق التعادل على إستاد برج العرب بالإسكندرية، بينما استطاع أن يفوز على الترجي في عقر داره بهدفين مقابل هدف واحد، بينما استطاع نادي النجم الساحلي في تحقيق الفوز على أهلي طرابلس الليبي بهدفين نظفيين، عن طريق اللاعب المصري عمرو مرعي.