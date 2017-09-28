تشكيل مباراة طلائع الجيش والمصري في الدوري المصري

تقام بعد قليل، مباراة طلائع الجيش والمصري ، على استاد برج العرب، وذلك ضمن الأسبوع الرابع من الدوري المصري.

تشكيل المصري أمام طلائع الجيش

وأعلن المدير الفني للنادي المصري، حسام حسن، تشكيل فريقه أمام طلائع الجيش، حيث بدأ بكلاً من

حراسة المرمى: محمود السيد.

الدفاع: محمد حمدي وإسلام صلاح وإسلام أبو سليمة وكريم العراقي.

الوسط: عمرو موسى وفريد شوقي وعلاء علي وعبد الناصر دي ماريا.

الهجوم: أحمد جمعة وبانسيه.

تشكيل طلائع الجيش أمام المصري

وعلى جانب آخر، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، تشكيل فريقه أمام المصري، حيث بدأ بكلاً من

حراسة المرمى: محمد بسام



خط الدفاع: عاصم صلاح ومحمود البدري وعلي الفيل ومحمد طارق

خط الوسط: محمود حمد وفرانك وحسن ماندو وإسلام جمال

خط الهجوم: جيروم وصلاح أمين

موقف طلائع الجيش والمصري قبل المباراة

يدخل أبناء بورسعيد، تحت قيادة مديره الفني “حسام حسن”، المباراة ولديهم 6 نقاط، في المركز الخامس، بيما يتواجد النادي العسكري تحت قيادة مديره الفني أحمد سامي، في المركز السابع برصيد 5 نقاط.

ويسعى النادي المصري، في مصالحة جماهيره، بعد خسارته من الزمالك في الأسبوع الثالث من الدوري بهدفين مقابل هدف واحد.