المقاولون العرب يقتنص الفوز من النصر ويتصدر الدوري المصري

نجح فريق المقاولون العرب، في الفوز على نظيره النصر للتعدين، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل الأهداف، إسلام عيسى، لاعب النصر بالهدف الأول لفريقه بعد مرور أربع دقائق فقط من عمر الشوط الأول، الذي انتهى لصالح النصر، ومع بداية أحداث الشوط الثاني، انقلب المباراة رأسًا على عقب، ونجح الذئاب من تسجيل هدفين في الدقائق 83 عن طريق اللاعب محمد فاروق، نجم المقاولون العرب، بينما سجل هدف فوز الذئاب اللاعب اسماعيل يورنوجو، نجم فريق النصر للتعدين، في مرماه بالخطأ.

نجح فريق المقاولون العرب تحت قيادة مدربه محمد عودة، في الفوز في ثلاث مباريات على حساب الرجاء والاتحاد السكندري والنصر للتعدين، ثم تعادل أمام الاسماعيلي، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط احتل بها المركز الأول متصدرًا الدوري بفارق نقطتين عن الإنتاج الحربي.

أما النصر للتعدين، فيحتل المركز الثالث عشر، حيث خاض أربع جولات تعادل في اثنين وخسر في مثلهما، ليجمع نقطتين خلال مشواره بالدوري هذا الموسم.