آلام الضامة تعاود “حفني”.. والزمالك يكشف موعد عودته

اشتكى أيمن حفني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من آلام العضلة الضامة مجددًا، ليقرر الجهاز الطبي للفريق الابيض تأجيل موعد عودته إلى الملاعب لحين تعافيه بشكل تام.

وكشف الجهاز الطبى للزمالك، أن اللاعب شعر بآلام مجددة فى العضلة الضامة، لذا تم الاستقرار على تأهيله لحين تماثل الشفاء بنسبة مائة بالمائة، على أن يعود بعد أسبوع للمشاركة فى التدريبات.

حفني يواصل الغياب عن مباريات الزمالك

كان اللاعب يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد، وفقًا لتعليمات الجهاز الطبى للزمالك، تمهيدًا لعودته للملاعب والمشاركة في مباريات الزمالك، خاصة وأن الدخول في تشكيل الفريق الابيض بشكل اساسي في هذه الفترة لن يكون لصالح أي لاعب.

ومن المؤكد أن يغيب “الحاوي”، عن مباراة فريقه غدًا أمام إنبي، حتى يتعافى بشكل كامل، وينهي برنامجه التأهيلي.

ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك أمام إنبي غدًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن الزمالك يمتلك 7 نقاط، بينما إنبي لديه نقطة واحدة.