كوبر يجهز مفاجأة للكونغو في تصفيات كأس العالم

يجهز الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لمفاجأة الكونغو خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين في الثامن من أكتوبر القادم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

رمضان صبحي مفاجأة كوبر أمام الكونغو

ويفكر كوبر في الدفع باللاعب رمضان صبحي في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر خلال المباراة، حيث سيتواجد اللاعب بدلاً من محمود حسن “تريزيجيه” في الجانب الأيسر.

ويرغب كوبر في الدفع برمضان صبحي بدلاً من تريزيجيه من أجل زيادة الكثافة الهجومية وفرص صناعة الأهداف للاعبين منذ بداية المباراة.

ويتطلع كوبر لأن يكون رمضان صبحي هو صانع الألعاب المعاون لعبد الله السعيد ومحمد صلاح في المباراة، في ظل الرغبة في تحقيق الانتصار بالمواجهة.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الكونغولي في الثامن من أكتوبر القادم بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال الذي سيقام في روسيا.

ويتربع منتخب مصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات برصيد تسع نقاط أمام أوغندا بسبع نقاط، ثم المنتخب الغاني بخمس نقاط، وأخيراً الكونغو بنقطة واحدة.

وفي حال فوز مصر على الكونغو مع فوز غانا على الكونغو أو التعادل بينهما فإن الفراعنة سيتأهلون إلى كأس العالم في روسيا بصورة رسمية.