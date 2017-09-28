مواجهات “سهلة” لفريقي برشلونة وريال مدريد في قرعة الكأس

أجريت منذ قليل، قرعة كأس ملك إسبانيا، والتي أسفرت عن مواجهات سهلة لعملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

وأسفرت القرعة عن وقوع برشلونة في مواجهة مورسيا، بينما يلتقي ريال مدريد مع نظيره فيونلابرادا.

أما اتليتكو مدريد فسيواجه التشي، بينما يصطدم اشبيليه مع كارتاجينا.

يذكر أن برشلونة تُوج بلقب الكأس الموسم الماضي.

وأسفرت نتائج القرعة عن المواجهات التالية:

برشلونة – ريال مورسيا.

ريال مدريد – فوينلابرادا.

أتليتكو مدريد – إلتشي.

فورمينتيرا – أتلتيك بيلباو.

لاردة – ريال سوسيداد.

بونفيرادينا – فياريال.

نومانسيا – مالجا.

ريال سرقسطة – فالنسيا.

بلد الوليد- ليجانيس.

قادش – ريال بيتيس.

تنريفي – إسبانيول.

خيتافي – ديبورتيفو ألافيس.

ديبورتيفو لاكورونيا – لاس بالماس.

جيرونا – ليفانتي.

إيبار- سيلتا فيجو.