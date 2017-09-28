“السيسي” قد يحضر مباراة مصر والكونغو

يفكر اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة في دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكونغولي.

اتحاد الكرة يدرس دعوة السيسي لحضور مباراة مصر والكونغو

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الكونغولي في الثامن من شهر أكتوبر القادم في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويدرس اتحاد الكرة في دعوة الرئيس المصري لحضور المباراة خاصة أنها قد تكون الحاسمة في مصير تأهل الفراعنة إلى كأس العالم في روسيا.

كما يرغب اتحاد الكرة في دعوة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من وزراء الحكومة المصرية من أجل حضور المباراة.

ومن المقرر أن يتخذ اتحاد الكرة المصري قراره بشأن الأمر خلال الساعات القليلة القادمة من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامه.

ويتربع منتخب مصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في روسيا برصيد تسع نقاط.

ويأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني بالمجموعة برصيد سبع نقاط، أمام غانا بخمس نقاط، ثم الكونغو برصيد نقطة واحدة في مؤخرة الترتيب.