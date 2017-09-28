في حالة عدم لحاقه.. تعرف على “بديل” عاشور في لقاء النجم الساحلي

تضائلت بشكل كبير، فرص حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في اللحاق بمباراة الفريق الاحمر المقبلة، أمام النجم الساحلي والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأولمبي بسوسة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

كان عاشور، قد تعرض للإصابة في تدريبات الفريق الأحمر أمس، عقب التحامه في كرة مشتركة مع زميله صالح جمعة، إلا أن “مسمار” الأهلي لم يستطع استكمال التدريبات وخرج على الفور، وتبين من الكشف الطبي صباح اليوم، إصابته بجذع في أربطة الركبة.

ومن المقرر أن يبدأ في خوض تدريبات تأهليلة على أمل لحاقه بمباراة النجم.

البدري يستعين بهذا اللاعب بديلًا لعاشور

حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لديه العديد من الأوراق الرابحة على دكة البدلاء، فربما يلجأ للاستعانة بخدمات هشام محمد، لاعب وسط الأحمر المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والذي شارك في الدقائق الأخيرة من مباراة الإياب أمام الترجي التونسي، التي منحت الفريق الأحمر بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي.

هشام ظهر بشكل جيد، على الرغم من قلة عدد الدقائق التي شارك بها، إلا أن الجميع أشاد به، وربما يكون الحل الأمثل لخط وسط الأهلي خلال لقاء النجم الساحلي.

هناك حلًا اخر أمام البدري، وهو الدفع بأحمد فتحي إلى جانب عمرو السولية في وسط الملعب، على أن يتولى محمد هاني مسئولية الجهة اليمنى.

يذكر أن الأهلي سيلتقي مع النجم الأحد المقبل في السابعة والنصف مساءً، على ملعب الألمبي بسوسة، على أن يستضيف برج العرب لقاء الإياب يم 22 أكتوبر المقبل.