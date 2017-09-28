“عبد الحفيظ” ينفي “خناقة” البدري مع جمعة.. ويؤكد: “لا مجال لأي خلافات”

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وقوع أي مشادات بين الجهاز الفني للفريق الكروي الأحمر مع أي لاعب، خلال مران أمس، في إطار الاستعدادت لمواجهة النجم الساحلي يوم الأحد المقبل.

وأكد عبد الحفيظ، أنه لا صحة على الإطلاق لتلك الأخبار التي ترددت أمس بوجود خلاف بين حسام البدري، المدير الفني للفريق، وصالح جمعه لاعب الأهلي، لافتًا إلى أن الربط بين وقوع خلاف بسبب إصابة حسام عاشور، أمر عار تمامًا عن الصحة.

وشدد مدير الكرة، على أن تلك الواقعة لم تحدث من الأساس في مران الأمس، ولا مجال لوجود خلافات أو مناقشات بين المدير الفني للفريق وأي لاعب، مشددا أن كل فرد بالفريق يعرف دوره جيدا.

وأكد عبد الحفيظ، أن تركيز الجميع حاليا ينصب حول مباراة الذهاب في نصف النهائي أمام النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة في ذهاب دور قبل النهائي لدوري رابطة أبطال افريقيا.

يذكر أن عاشور تعرض لإصابة خلال مران الأمس، بعد التحامه في كرة مشتركة مع زميله صالح جمعة. (تعرف على موقف عاشور من مباراة النجم)