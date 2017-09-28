اليوم.. بعثة الأهلي تتوجه إلى “سوسة” والمران في الثالثة والنصف

تتوجه اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى سوسة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس، الثامنة بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، الأحد المقبل، ضمن ذهاب منافسات الدور قبل النهائي من بطلوة دوري ابطال افريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد سافر من تونس العاصمة إلى سوسة، الأحد الماضي، من أجل الاطمئنان على كافة ترتيبات إقامة بعثة فريق الكرة قبل السفر.

الأهلي يخوض مرانه اليوم في الثالثة والنصف

وقرر الجهاز الفني للفريق الأحمر، تحت قيادة حسام البدري، خوض مران اليوم في الساعة الثانية والنصف بتوقيت تونس، الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب الجامعة بتونس العاصمة، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي.

وجاء قرار حسام البدري، المدير الفني للأهلي، بتقديم موعد المران حتى يتمكن الفريق من الوصول إلى مدينة سوسة في وقت مبكر، اليوم الخميس.

وكان الفريق قد تدرب خلال الأيام الماضي على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الأهلي بتونس، وعلى الملعب الفرعي لاستاد المنزه قبل أن ينتقل مؤخرًا إلى ملعب الجامعة.

يذكر أن خالد محمود، طبيب الأهلي قد إصابة عاشور بجذع في أربطة الركبة. (طالع التفاصيل من هنا)