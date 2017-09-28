بعد تألقه في الدوري.. “السعيد” يكشف عن حلمه ويؤكد: اللعب للأهلي “شرف”

نجح عمر السعيد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالإنتاج الحربي، في لفت الأنظار إليه، بعد تألقه خلال الأربع جولات الأولى من البطولة، وتسجيه 5 أهداف، ليتصدر جدول هدافي البطولة حتى الآن.

وفي تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أكد السعيد، أن الفضل يرجع إلى مدرب الفريق مختار مختار لاعب الأهلي الأسبق، إلى جانب مجدي عبد العاطي المدرب المساعدي، مشيرًا إلى أنهما يعملان على تدريب المهاجمين بشكل خاص.

هداف الدوري يكشف عن حلمه

وعن الحلم الذي يسعى إليه مهاجم فريق الإنتاج، أكد السعيد، أنه يحلم بارتداء قميص منتخب بلاده، لافتًا إلى أن حلم أي لاعب كرة أن يمثل بلاده في مختلف المحافل القارية والدولية.

وأضاف السعيد، إن اللعب للنادي الأهلي شرف كبير، نافيًا الدخول في مفاوضات مع أي من القطبين سواء الاهلي أو الزمالك، لافتًا إلى أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

يذكر أن عمر السعيد نجح في هز شباك الزمالك في أول جولة بالدوري ، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.