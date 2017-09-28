الكشف الطبي يصدم “عاشور” قبل لقاء النجم الساحلي

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي يعانى منها حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الكروي الأحمر، التي تعرض لها خلال مران الفريق مساء أمس.

وأكد محمود، أن الفحص الطبي المبدئي، أكد إصابة عاشور بجذع في أربطة الركبة، بعد التحامه في كرة مشتركة مع زميله صالح جمعة.

فحص طبي لعاشور قبل مران اليوم

وأوضح طبيب الفريق، أن عاشور لاعب الأهلي، سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم الخميس لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات اليوم أو غدًا الجمعة.

وتشير التوقعات إلى صعوبة لحاق عاشور بمباراة الذهاب أمام النجم الساحلي والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على الملعب الأولمبي بسوسة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من البطولة.

يذكر أن الأهلي تاهل على حساب الترجي التونسي، بعد الفوز علي بنتيجة 4-3 في مجموع اللقائين، بينما تأهل النجم الساحلي بعد إقصاؤه لأهلي طرابلس الليبي بهدفين دون رد في مجموع المباراتين سجلهما اللاعب المصري مهاجم إنبي السابق عمرو مرعي.