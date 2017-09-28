نجم الأهلي السابق يكشف عن المحترف الأفضل.. ويؤكد: “البدري” يتفوق

يرى عادل عبد الرحمن، نجم النادي الأهلي الأسبق، أن حسام البدري، المدير الفني للفريق الكروي الأحمر، هو الأفضل من بين المدربين خلال الفترة الحالية، خاصة بعدما نجح في التتويج مع الفريق الأحمر بثنائية الدوري وكأس مصر، كما قاد اللاعبين إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد عبد الرحمن، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن الأهلي هو الأقرب للفوز بالدوري وبطولة إفريقيا هذا الموسم، لافتًا إلى أن حسام البدري أفضل مدير فني في مصر.

نجم الأهلي يختار المحترف الأفضل

وكشف عبد الرحمن، أن اللاعب النيجيري جونيور اجايي، هو المحترف الأفضل في مصر خلال الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأحمر هو اللاعب المحلي الأفضل”.

وعن الانتقادات التي تعرض لها عادل عبد الرحمن، بسبب رحيل محمد النني، من قطاع الناشئين بالأهلي، أكد أن هذا الموضوع ليس له علاقة به من قريب أو من بعيد”.

يذكر أن محمد النني، انتقل إلى صفوف المقاولون العرب ومنها إلى فريق بازل السويسري ثم الانضمام إلى كتيبة ارسنال الإنجليزي.