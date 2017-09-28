“بيومي” يعدد نقاط الضعف في فريق النجم قبل مواجهة الأهلي

عدد المحلل الرياضي، خالد بيومي، نقاط الضعف في فريق النجم الساحلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المصري، والمقرر لها في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على الملعب الأولمبي بسوسة، ضمن منافسات ذهاب الدوري قبل النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد بيومي، في تصريحات إذااعية لبرنامج ستاد الهدف، أن النادي الأهلي نجح في إقصاء الترجي التونسي أقوى فريق في إفريقيا، من بطولة دوري الأبطال، ليتأهل لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

بيومي: النجم يتسم بالبطء والشرميطي فقد خطورته

وكشف بيومي، أن النجم الساحلي أقل خطورة من الترجي التونسي، ويتسم لاعبوه بالبطء الشديد، مشيرًا إلى أن أمين الشرميطي مهاجم النجم الساحلي، فقد الكثير من قوته خلال الفترة الحالية.

وأشار بيومي إلى أن النجم الساحلي، لديه أخطاء دفاعية كبيرة في الجبهة اليسرى التي من الممكن أن يستغلها الأهلي في المباراة المقبلة.

يذكر أن النجم الساحلي نجح في إقصاء أهلي طرابلس الليبي، من منافسات البطولة، بعد التعادل السلبي في لقاء الذهاب، ثم الفوز بثنائية دون رد خلال مباارة الإياب سجلهما مهاجم إنبي السابق عمرو مرعي.