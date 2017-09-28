“عبد العزيز”: يفجر مفاجأة بشأن أزمة الأهلي مع الأولمبية.. ويؤكد: المجلس سينحل

فجر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي مع اللجنة الأولمبية، بعد رفض اعتماد اللائحة الخاصة بالقلعة الحمراء لمخالفتها القانون.

وأكد عبد العزيز، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يعتبر منحلًا، إذا لم يدعُ لانتخابات قبل يوم 15 أكتوبر المقبل، وهذا نص واضح وصريح في قانون الرياضة الجديد.

وتابع الوزير تصريحاته قائلًا، “الموضوع مش عِند، إذا فاز الأهلي بقضيته في لجنة التسوية والمنازعات سوف يكون من حقه إجراء الانتخابات وفقا للائحته الخاصة، ولن نمانع في ذلك”.

وزير الرياضة: أزمة الأهلي بسيطة والمجلس عليه اتخاذ القرار

وأكد عبد العزيز: أزمة النادي الأهلي مع اللجنة الأولمبية، بسيطة وسوف يتم حلها في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن الموضوع لا يستحق تلك الضجة، فعضو الجمعية العمومية بالأهلي، هو من يختار مرشحه وفقا لأي لائحة، لن تفرق الانتخابات على اللائحة الاسترشادية أو الخاصة بالنادي.

وأردف الوزي قائلًا، “الأهلي عليه اتخاذ قرار نهائي بإقامة الانتخابات قبل يوم 15 اكتوبر المقبل، وإن لم ينهِ أزمته مع الأولمبية فلا بد أن يدعو للانتخابات وفقا للائحة الاسترشادية، ثم يبحث عن حقه بالتقاضي”.