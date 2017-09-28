هل وزارة الرياضة لها دور في رفع مستوى الحكام بالدوري؟ “عبد العزيز” يجيب

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل جاهدة على التنسيق مع لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، لرفع مستوى التحكيم والارتقاء به خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أوضح عبد العزيز أن، “الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تقديم المساعدة والعون للحكام بالتنسيق مع لجنة الحكام باتحاد الكرة”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “لدينا الكثير من الشباب بمختلف محافظات الجمهورية لديهم الرغبة في العمل بالتحكيم، لذلك قررنا مساعدتهم للإرتقاء بالتحكيم وتوفير الأجواء المناسبة لهم”.

عبد العزيز يكشف دور الوزارة مع لجنة الحكام

وتابع الوزير تصريحاته قائلًا، “ننسق دائمًا مع لجنة الحكام باتحاد الكرة من أجل استضافة الحكام في المدن الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير الأجواء المناسبة لهم، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الحكام في المحافظات يصعب عليهم الحضور للقاهرة وتحمل تكاليف الإقامة والإنتقالات، لذلك تعمل الوزارة على مساعدتهم من أجل إعدادهم بشكل جيد، لتكوين قاعدة كبيرة من الحكام المميزين في مصر”.