البدري لصالح جمعة: لاتتدخل بعنف على زملائك

طالب حسام البدري مدرب الأهلي صالح جمعة لاعب الفريق بعدم التدخل بعنف على زملائه خلال المران بعد التسبب في إصابة حسام عاشور أمس الأربعاء.

من ناحية أخرى كشف خالد محمود طبيب الفريق عن حجم ونوعية إصابة النجمين حسام عاشور وأحمد الشيخ في تدريب أمس قبل مباراة النجم الساحلي التونسي في السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بسوسة.

وأكد محمود أن إصابة حسام عاشور عبارة عن كدمة في الركبة وسيخضع لفحص طبي غدًا لتحديد إمكانية عودته للتدريبات الجماعية.

وأوضح طبيب الأهلي أن أحمد الشيخ يعاني من تقلص عضلي في الظهر ولم يتمكن أيضًا من استكمال المران وسيخضع اللاعب لفحص طبي يوم الخميس.

وغادر أحمد الشيخ تدريب الأهلي اليوم لمعاناته من تقلص عضلي في الظهر ليلحق بزميله حسام عاشور الذي كان قد غادر التدريب لتدخل عنيف من صالح جمعة.

وتقام مباراة العودة في الساعة الثامنة مساء يوم 22 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وصعد الأهلي لنصف النهائي من بوابة الترجي التونسي بالتعادل 2-2 في ذهاب دور الثمانية ثم الفوز 2-1 في العودة برادس.

وتغيب أحمد الشيخ عن مباراة الإياب أمام النجم الساحلي حيث فضل حسام البدري المدير الفني للأهلي الاعتماد على مؤمن زكريا ووليد سليمان وعبد الله السعيد خلف المهاجم وليد أزارو.

أما النجم الساحلي فتأهل لهذا الدور من بوابة أهلي طرابلس الليبي بالتعادل السلبي في مباراة الذهاب ثم الفوز بهدفين لعمرو مرعي في مباراة العودة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.