الأهلي يخاطب الجهات الأمنية لحضور 60 ألف متفرج أمام النجم الساحلي

صرح شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي بأن النادي ينتظر موافقة جهات الأمن على حضور 60 ألف متفرج لمباراة الأهلي والنجم الساحلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي: نطلب 60 ألف متفرج أمام النجم الساحلي

وأكد شمس على مخاطبة الجهات الأمنية نظرا لأهمية اللقاء بجانب ظهور جمهور الأهلي بالالتزام أمام الترجي من قبل، مضيفا “لوائح الكاف لا تشترط عدد معين للحضور الجماهيري”.

وتابع ” لا يوجد ما يمنع من زيادة الحضور الجماهيري”.

المارد الأحمر يستعد للفريق التونسي قبل مواجهة الأحد

وتقام مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل في تمام السابعة والنصف مساء بينما تقام مباراة الإياب في الساعة الثامنة مساء يوم 22 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وصعد الأهلي لنصف النهائي من بوابة الترجي التونسي بالتعادل 2-2 في ذهاب دور الثمانية ثم الفوز 2-1 في العودة برادس.

أما النجم الساحلي فتأهل لهذا الدور من بوابة أهلي طرابلس الليبي بالتعادل السلبي في مباراة الذهاب ثم الفوز بهدفين لعمرو مرعي في مباراة العودة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.